В Татарстане объектом культурного наследия признают Черемшанскую крепость

Фото: скриншот проекта приказа

Выявленный объект культурного наследия — Черемшанскую крепость, возведенную в 1732–1736 годах, признают объектом культурного наследия регионального значения и внесут в соответствующий реестр. Проект приказа Комитета РТ по охране ОКН пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Объект находится на территории села Черемшан в районе улицы Советская. Крепость представляет собой земляную насыпь, которая образует квадратный в плане четырехугольник размерами 100 на 100 метров. По углам сохранились остатки насыпей площадок — оснований башен.

Крепость была частью Ново-Закамской оборонительной линии. На 1735 год в ней размещались три роты Шешминского конного ландмилицского полка (306 человек) и одна рота Алексеевского пешего ландмилицского полка (156 человек).

Ранее объектом культурного наследия был признан участок также возведенного в XVIII веке Черемшанского вала, расположенный в 9,1 километра от Черемшана.

В ходе разработки дизайн-кода Черемшана образ Черемшанской крепости был использован при создании логотипа, о чем сообщал «Татар-информ».