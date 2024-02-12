Перечень объектов культурного наследия РТ пополнит Черемшанский вал XVIII века

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Объект археологического наследия «Черемшанский вал» планируют включить в перечень ОКН. Проект приказа профильного комитета проходит антикоррупционную экспертизу.

Объект был возведен в 1730-е годы. Он находится на водоразделе рек Шешма и Большой Черемшан, в 9,1 км к востоко-северо-востоку от села Черемшан, в 3,3 км к юго-юго-востоку от Мордовской Кармалки.

«Включить объект археологического наследия „Черемшанский вал“, расположенный на территории Черемшанского муниципального района Республики Татарстан, в перечень выявленных объектов культурного наследия», — отмечается в документации.

Напомним, что в самом селе Черемшан есть еще один выявленный объект культурного наследия — Черемшанская крепость-вал (1732-1736 гг), превращенная в музей под открытым небом. Она входила в комплекс Закамской укрепленной линии, на 220 км протянувшейся от Самарской области до Мензелинска и защищавшей границы Российской империи от разбойничьих набегов.