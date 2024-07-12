«Райцентр должен быть красивым»: жителям Черемшана представят дизайн-код села

В Татарстане ведут разработку дизайн-кода села Черемшан. Уже этим летам его представят местным жителям. Работа над дизайн-кодом ведется по поручению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Как рассказали «Татар-информу» разработчики проекта — бюро «АрхДесант», фирменный стиль ляжет в основу визуального облика Черемшана: это уличная навигация внутри и за пределами села, графическое сопровождение сельских праздников и местной продукции, выпускаемой под локальным брендом.

Так, село будет радовать черемшанцев общим видом входных групп, архитектурной подсветкой многоквартирных домов, государственных объектов и зданий с торговыми функциями.

В Черемшане семь основных улиц протяженностью 6,5 км. Документ будет регулировать материалы уличных покрытий и устройство парковок.

Также дизайн-код будет содержать рекомендации в части облика малых архитектурных форм и нестационарных объектов, например туалетов и объектов торговли. Появится освещение и озеленение.

Архитекторы провели предпроектное исследование, чтобы выявить идентичность местности: проанализировали историю села, особенности застройки, а главное, пообщались с жителями и представителями местных сообществ и институций. Оказалось, что внешний облик места волнует почти каждого жителя Черемшана. Так, например, многие из них обращают внимание на таблички на домах.

В основе логотипа лежит образ крепости, основанной здесь в 1741 году как часть Закамской укрепленной линии. Шрифтовое изображение расположили внутри контурного, чтобы передать ощущение дома и безопасности.

В качестве основной идеи визуальной концепции определили четырехчастность. Так, четыре фирменных цвета символизируют основные народы, проживающие здесь: это татары, чуваши, русские и мордва.

Таким образом, деление на цветовые блоки символизирует стык разных культур, присутствующих в Черемшане. А основу графического приема — четыре линии-паттерна — составили символы и смысловые образы населенного пункта: Черемшанская крепость, вода и родники, земля и плодородие, граница.

Концепция будет презентована жителям и предпринимателям села. С учетом обратной связи проект будет доработан и начнет применяться на пилотных объектах: это некоторые торговые ряды, пекарня и кафе восточной кухни. Затем дизайн-код планируют включить в состав документации муниципалитета на сессии Совета поселения и постепенно внедрять в существующие объекты.

Напомним, в прошлом году Черемшан получил ряд замечаний от руководства республики за неприглядный внешний вид. Проработать благоустройство районного центра поручил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Подробнее читайте в статье: Минниханов о Черемшане: «Шарма нет. Райцентр должен быть красивым».