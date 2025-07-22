В Татарстане ночью ввели режим беспилотной опасности

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На территории Республики Татарстан сегодня в 1.42 по московскому времени опять был введен режим «Беспилотная опасность». Эта информация была опубликована в мобильном приложении МЧС.

«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим «Беспилотная опасность», – говорилось в сообщении ведомства.

Накануне, 21 июля, в Татарстане также объявляли режим беспилотной опасности. Он был введен в 4.46 и снят в 9:42.

Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям республики. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.