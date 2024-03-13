На бирже подорожали все марки бензина

Бензин марки «Премиум-95» «подскочил» в цене – топливо стоит выше 60,5 тыс. рублей за тонну. Ранее такие расценки были только 29 сентября 2023 года.

Согласно котировкам на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, стоимость бензина Аи-95 выросла на 1,88%. Бензин Аи-92 вырос до 48,1 тыс. рублей за тонну (+1,31%).

Летнее дизельное топливо подорожало до 61,7 тыс. рублей за тонну (+1,62%). Межсезонный дизель стал стоить 61,4 тыс. (+1,13%), зимний дизель - до 63,1 тыс. (+0,79%).

Напомним, ранее Россия до 31 августа 2024-го запретила экспортировать бензин. Цель данных ограничений – стабилизировать спрос и предложение на весну и лето. Также власти РФ увеличили норматив продаж дизеля на бирже до 16%.