В Татарстане немного утихнет штормовой ветер и потеплеет до +5 градусов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 23 ноября, в Татарстане сохранится установившая прежде очень теплая, но ветреная и неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Шедшие местами ночью небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега прекратятся днем. Утром на дорогах еще возможно образование сильной гололедицы.

Южный ветер силой от 8 до 13 м/с кое-где будет усиливаться порывами до 17–22 м/с, но в светлое время суток уже не будет достигать скорости сильного шторма, как накануне. В Казани его порывы не превысят 15–20 м/с.

В дневные часы воздух по региону прогреется до +2, +5 градусов (в столице РТ — до +3, +5 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что после очень теплой погоды в Татарстане наступит похолодание.