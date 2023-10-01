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Общество 1 октября 2023 23:04

В Татарстане начало октября будет на три градуса теплее нормы

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В первой декаде октября на территории Татарстана сохранится аномально теплая погода. Это следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Средняя температура воздуха с 1 по 10 октября будет на 3 градуса выше климатической нормы. Для всей республики последняя равняется +7,4 градуса, а для Казани — +7,9 градуса, отмечают синоптики.

За последние дни сентября в столице Татарстана оказались побиты три температурных рекорда. Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец допустил вероятность очередного мощного потепления в начале октября.

Ранее Гидрометцентр РТ предсказал, что в октябре этого и феврале будущего года температура в регионе будет выше климатической нормы.

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