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Общество 29 сентября 2023 06:05

Гидрометцентр обещает Татарстану октябрь и февраль теплее нормы

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В октябре этого и феврале будущего года температура в Татарстане будет выше климатической нормы. Это следует из вероятностного прогноза на предстоящий отопительный период, который распространил Гидрометцентр РТ.

В частности, прогнозируется, что в октябре средняя месячная температура по республике окажется выше нормы в +4,9 градуса, а в феврале — также выше нормы в -10,7 градуса.

Вместе с тем средняя месячная температура в регионе будет примерно соответствовать норме в ноябре (-2,7 градуса), декабре (-8,9 градуса), январе (-10,9) и марте (-4,2 градуса).

Синоптики поясняют, что прогноз выполнен в Гидрометцентре России. В течение холодного периода он будет корректироваться и дополняться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды, уточняют метеорологи.

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