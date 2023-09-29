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Гидрометцентр обещает Татарстану октябрь и февраль теплее нормы
В октябре этого и феврале будущего года температура в Татарстане будет выше климатической нормы. Это следует из вероятностного прогноза на предстоящий отопительный период, который распространил Гидрометцентр РТ.
В частности, прогнозируется, что в октябре средняя месячная температура по республике окажется выше нормы в +4,9 градуса, а в феврале — также выше нормы в -10,7 градуса.
Вместе с тем средняя месячная температура в регионе будет примерно соответствовать норме в ноябре (-2,7 градуса), декабре (-8,9 градуса), январе (-10,9) и марте (-4,2 градуса).
Синоптики поясняют, что прогноз выполнен в Гидрометцентре России. В течение холодного периода он будет корректироваться и дополняться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды, уточняют метеорологи.
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