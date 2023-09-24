Метеоролог Тишковец: В начале октября высока вероятность очередного мощного потепления

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 6 по 10 октября в Россию может прийти очередное мощное потепление, что повышает шансы на наступление второго бабьего лета. Об этом заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в конце сентября жителей Русской равнины ждет завершение первого бабьего лета. После прохода в понедельник холодного атмосферного фронта «инициативу перехватит солнечный антициклон скандинавского происхождения», который будет господствовать в европейской части России всю рабочую неделю.

Соответственно, «затянувшееся лето передаст эстафету настоящей осени точь-в-точь на стыке сентября и октября», уточнил Тишковец.

Впрочем, по данным метеоролога, «октябрь обещает быть теплее нормы на 3 градуса с недобором осадков на 20%». «<…> есть высокая вероятность очередного мощного потепления и солнечной погоды во второй пентаде октября, а значит, шансы на старое бабье лето довольно велики», — подчеркнул он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в начале предстоящей недели температурный фон в Татарстане немного понизится, но останется достаточно высоким.