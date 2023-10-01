Погода в Казани побила три температурных рекорда за последние дни сентября

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 21 сентября в Казани оказалось побито сразу три температурных рекорда. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра республики.

Так, 21 сентября в республике был обновлен рекорд 86-летней давности. В этом году была зарегистрирована температура в 25,9 градуса, в то время как прошлый максимум для этого дня составлял 25,7.

24 и 25 сентября, побиты максимальные значения, установленные в 2015 году. Метеостанции в эти дни зарегистрировали температуры в 26,2 и 26,1 градуса соответственно.

Напомним, что 1 октября синоптики пообещали татарстанцам до +24 градусов.