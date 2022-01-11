«Казань завалит снегом за сутки»: профессор КФУ предупредил о снежном шторме

Снежный циклон придет в столицу Татарстана к концу недели. Он принесет аномальное тепло, обильные снегопады и резкие перепады давления. Такой прогноз дали корреспонденту ИА «Татар-информ» ученые Казанского федерального университета.

За сутки в городе выпадет около 18 мм снега, что без малого соответствует почти половине месячной нормы

Фото: ИА «Татар-информ»

«На нас воздействует Атлантика»

В ближайшую пятницу на Казань обрушится сильнейший снегопад за эту зиму. Ожидается, что за сутки в городе выпадет около 18 мм снега, что без малого соответствует почти половине месячной нормы. Об этом сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«На нас воздействует Атлантика, циклоны идут оттуда. К концу недели через наш город пройдет центр циклона. Когда мы на периферии, осадков мало, а когда через нас проходит циклон, осадков бывает много. Этот прогноз достоверный, вероятность выпадения осадков в дневные часы пятницы составляет 87%, а в ночь на субботу – 83%», – сказал он.

За первую декаду января в столице Татарстана выпало около 20 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы. Если прогноз оправдается, то к 15 января на город обрушится месячная норма снега.

«Осадки выпадут неравномерно, в одном месте их будет много, а где-то поменьше. Но то, что в этом году много снега, это факт. С одной стороны, это не очень хорошо для дорог, но в целом для природы это, в общем-то, неплохо. Чем выше снежный покров, тем лучше для сельского хозяйства и рек», – подчеркнул собеседник ИА «Татар-информ».

По прогнозу Гидромета РФ, в январе температуры в Казани должны быть в пределах нормы, а осадки – чуть выше нормы. Если вторая половина месяца будет теплой, то в целом январь будет очень снежным, считает эксперт КФУ.

Юрий Переведенцев: «К концу недели через наш город пройдет центр циклона. Когда мы на периферии, осадков мало, а когда через нас проходит циклон, осадков бывает много» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

В первую декаду выпала половина месячной нормы снега

По данным метеостанции «Казань-опорная», находящейся в Приволжском районе, месячная норма осадков в январе в столице Татарстана составляет около 40 мм, а норма температуры – 10,4 градуса со знаком минус. По данным метеостанции «Казань-Университет», находящейся в центре города, среднемесячная норма осадков во второй зимний месяц составляет около 50 мм.

«На этой неделе, начиная с четверга, мы будем находиться под влиянием циклона, который придет с запада. Он принесет потепление, в ближайшую декаду температура будет на 4 градуса выше климатической нормы», – добавил Юрий Переведенцев.

Сейчас в норме среднесуточная температура в городе составляет -10...-11 градусов. Профессор КФУ вспомнил 1942 год, когда в Казани температура в январе опускалась до рекордных -45 градусов, в результате по республике вымерзли фруктовые сады. По сравнению с тем далеким годом нынче температурный режим кажется более благоприятным, если бы не температурные качели и, как следствие, перепады давления.

«Поскольку в ближайшие дни погода будет определяться циклоном, она будет носить неустойчивый характер. Ожидаются серьезные перепады атмосферного давления: с 753 мм ртутного столба 13 января, в среду, до 729 мм ртутного столба 15 января, в субботу, – это резкий скачок», – предупредил профессор КФУ.

Сейчас в норме среднесуточная температура в городе составляет -10...-11 градусов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Когда придут крещенские морозы?

Обычно ближе к 19 января в Татарстан приходят крещенские морозы. Однако, по прогнозу Гидромета РФ, до конца этой недели в городе холодов не ожидается.

«Если на следующей неделе придет антициклон, то будут и морозы. Но на этой неделе серьезных холодов не будет», – сказал Переведенцев.

Спикер отметил, что крещенские морозы «не привязаны жестко к конкретной дате», они могут прийти с опозданием на несколько дней. К примеру, в январе 2019 года крещенские морозы задержались на целую неделю. По данным Гидромета РТ, тогда в ночь на 24 января по республике столбики термометров опускались до 27, а при прояснениях – до 32 градусов мороза.

«Весь январь в Казани будут наблюдаться волны холода и волны тепла. Сейчас придет потепление, связанное с приходом западного циклона. За ним может к нам прийти и холод», – считает профессор КФУ.

Весь январь в Казани будут наблюдаться волны холода и волны тепла Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Высота снежного покрова выполнит норму»

Заведующий метеостанцией КФУ Сергей Дмитреев отметил, что сейчас высота снежного покрова на метеостанции «Казань-Университет» составляет 33 мм, что немного превышает норму. Спикер вспомнил самые снежные и сухие зимы в истории Казани.

«Самым заснеженным оказался 2011 год, когда в первую декаду января высота снежного покрова составляла 71 мм. В 1968 году в это время высота снежного покрова в городе достигала 61 см. В 1983 году в первую декаду снега в городе вообще не было. За первую декаду января 1980 года высота снежного покрова составляла 7 см, а в 2008-2009 годах зима выдалась теплой, снега почти не было», – сказал он.

Ожидается, что к концу этой зимы высота снежного покрова в столице Татарстана выполнит норму. По итогам прошлых лет высота снега в марте в нашем городе составляла примерно 58-62 см.

«Обычно февраль бывает неснежным месяцем. Однако к концу зимы снег может выпасть и выше нормы – в районе 70 см. Количество запасов влаги сейчас соответствует норме», – отметил Дмитреев.

Спикер КФУ считает, что опасаться низкой водности на Куйбышевском водохранилище, вошедшем в зимний режим с аномально низким уровнем воды, предстоящей весной не стоит. Обильные снегопады сгладят ситуацию. В декабре осадки в городе были выше нормы на 20 мм. Ожидается, что в январе они также превысят норму.

Москву и Подмосковье уже завалило снегом Фото: ИА «Татар-информ»

Снежные рекорды России

Согласно данным Центра «Фобос», Москву и Подмосковье уже завалило снегом. Снегопад, прошедший 10 января днем, а также минувшей ночью по территории столичного региона, сказался на высоте снежного покрова.

В Москве на главной метеостанции города – ВДНХ высота снега впервые с начала зимы составила 34 см при норме в 26 см. На других метеостанциях города снега еще больше: на Балчуге и в Тушино – 36 см, а в Новой Москве и в Михайловском – 45 см. Новый рекорд этой зимой обновлен в Подмосковье. В Коломне высота снега уже превысила полуметровую отметку в 53 см.

«В Москве снегопады более обильные, и снега там выпало больше. Циклон идет с запада и к нам придет в меньшей степени, потеряв свои запасы в другом месте. Однако и на нашей территории ожидаются большие осадки», – прокомментировал ситуацию Юрий Переведенцев.

Согласно данным федеральных СМИ, мощный снегопад в начале недели накрыл всю Центральную Россию. Норма по высоте снежного покрова превышена значительно в ряде регионов страны. Самые большие сугробы, по данным синоптиков, образовались в Гусь-Хрустальном Владимирской области – 52 сантиметра. В Туле – ровно полметра, что в 2,5 раза выше нормы. Лишь немного отстал Нижний Новгород, где 46 сантиметров. В Брянске – 39, Ярославле – 38.

Мощный снегопад в начале недели накрыл всю Центральную Россию Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

На старый Новый год ожидаются гололед и метели

По прогнозу Гидромета РТ, 13 января в Татарстане будет облачно с прояснениями. В ряде районов ночью выпадет снег. Утром и днем в отдельных районах ожидается метель. Ветер будет юго-восточным с переходом на юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит -13...-18 градусов, при прояснениях на востоке республики до -25 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит -5...-10 градусов. На дорогах возможна гололедица.

14 января будет облачно, местами пройдут снег и метель. Ветер юго-западный, умеренный, местами сильный порывами до 15-20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит -7...-12 градусов, при прояснениях до -16 градусов. Максимальная температура воздуха днем ожидается на уровне -4...-9 градусов. На дорогах сохранится гололедица, днем местами возможно образование снежных заносов.