Профессор КФУ: За сутки на Казань обрушится половина месячной нормы снега

Фото: архив ИА «Татар-информ», Салават Камалетдинов

В ближайшую пятницу в Казани ожидается сильный снегопад. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«По нашим данным, за первую декаду января в столице Татарстана выпало около 20 миллиметров осадков, что составляет почти половину месячной нормы. На этой неделе, начиная с четверга, мы будем находиться под влиянием циклона, который придет с запада. Он принесет потепление, перепады атмосферного давления и обильные осадки», — отметил собеседник агентства.

Снегопад начнется днем в пятницу, 14 января, и продолжится в ночь на субботу. Ожидается, что за сутки выпадет примерно 18 миллиметров снега, что соответствует почти половине месячной нормы. Таким образом, к 15 января в Казани выпадет месячная норма осадков, которая по данным метеостанции «Казань-опорная» составляет около 40 миллиметров.