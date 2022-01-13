В Татарстане ожидаются метели с ухудшением видимости и снежные заносы

Завтра, 14 января, из-за прихода активного циклона в Татарстане ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. Временами вероятен снег, днем и вечером местами — сильный снег. Также ожидаются метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, отмечают синоптики.

Прогнозируется умеренный южный и юго-западный ветер, который временами будет усиливаться до 15–20 м/с. На дорогах, включая Казань, образуются снежные заносы, местами возможна гололедица.

Температура воздуха по региону в ночные часы составит от -8 до -13 градусов. В дневные — воздух прогреется до 6–11 градусов ниже нуля (в Казани — до -8, -10), сообщают метеорологи.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в пятницу, 14 января, на Казань может обрушиться половина месячной нормы снега. Погода будет носить неустойчивый характер.