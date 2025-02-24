В Татарстане по нацпроекту обновят порядка 30 мостов

В Татарстане в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 29 искусственных сооружений и построят два моста. На 9 объектах работы начали уже в минувшем году, сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

«Деятельность по восстановлению мостов не сконцентрирована только в крупных городах и на региональных дорогах, а осуществляется и на территории муниципальных районов Татарстана для распределения производственных мощностей. Меры по приведению в нормативное состояние мостовых сооружений позволяют улучшить транспортную инфраструктуру региона и повысить качество жизни жителей республики», – прокомментировал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

В частности, в этом году планируют завершить капитальный ремонт железобетонного Боровецкого моста через реку Шильну в Набережных Челнах протяженностью 312 метров. Кроме того, в Мамадыше завершат строительство нового моста через реку Ошму протяженностью более 54 метров.

В Муслюмовском районе РТ отремонтируют мост через реку Ик на автомобильной дороге «Актаныш – Муслюмово», в Нижнекамском районе РТ обновят мост через реку Шешму на автомобильной дороге «Чистополь – Нижнекамск». В Советском районе Казани приведут в порядок путепровод на улице Достоевского.

Работы затронут 22 муниципальных образования.