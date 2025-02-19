В Татарстане по новому нацпроекту отремонтируют более 150 км региональных дорог

В Татарстане в этом году по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют более 200 км автодорог. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

«В Казанской агломерации будет отремонтировано более 21 км автодорог, в Набережночелнинской – свыше 11 км , в Нижнекамской – около 3 км. Кроме того, будет приведено в нормативное состояние более 150 км региональных дорог. В этом году главными задачами остаются снижение аварийности, обеспечение сохранности дорог и достижение целевых показателей дорожного нацпроекта», – говорится в сообщении.

Ключевые направления работы по национальному проекту были обозначены на стратегической сессии Росавтодора «Перспективы развития дорожной деятельности до 2035 года» в Москве. В ней приняли участие министр транспорта РФ Роман Старовойт, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. По видеосвязи участников поприветствовал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Завершившийся национальный проект «Безопасные качественные дороги» стал самым узнаваемым и самым поддерживаемым проектом у населения нашей страны. И очень хочется, чтобы этот тренд на протяжении следующих шести лет продолжался», – сказал вице-премьер.

Он отметил, что за шесть лет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» построено, реконструировано и отремонтировано более 160 тыс. км дорог. «В приоритете – приведение в нормативное состояние существующих дорожных объектов, особенно на участках с высокой интенсивностью движения. Что касается возведения новых объектов, то необходимо активизировать работу по привлечению внебюджетных источников финансирования, а также использовать механизм софинансирования», – подчеркнул Хуснуллин.

Новиков добавил, что помимо дорожных работ продолжится развитие многофункциональных зон на федеральных трассах. «В этом направлении уже достигнуты положительные результаты, большое число объектов дорожного сервиса обеспечивает весь необходимый спектр сервисных предложений для пользователей автодорог», – заявил он.

В России до конца 2030 года по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют не менее 85% федеральных и 60% региональных трасс. Нацпроект разработан в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина.