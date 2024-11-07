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В Татарстане на дорожные работы за год потратили 82 млрд рублей
В Татарстане в этом году на дорожные работы потратили 82 млрд рублей, из них 8,3 млрд рублей были израсходованы на нацпроект «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.
«В прошлом году объем финансирования по программе дорожных работ составил 91,1 млрд рублей. По этому году, думаю, что цифра не окончательная», – рассказал спикер.
По словам Чукина, на строительство, ремонт и содержание дорог регионального значения в этом году направлено 37 млрд рублей. На ремонт дорожно-уличной сети населенных пунктов выделено 1,5 млрд рублей.
«В этом году около 320 км местных дорог приведем в нормативное состояние. Будет выполнено обустройство более 20 км подъездов к садоводческим обществам, фермерским хозяйствам, детским оздоровительным лагерям. И 40 объектов будет обеспечено подъездными дорогами», – отметил замглавы Миндортранса РТ.
Кроме того, планируется соединить автодорогами с твердым покрытием семь населенных пунктов. Они расположены в Актанышском, Агрызском, Арском, Кайбицком, Кукморском, Лаишевском и Аксубаевском районах.
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