В Татарстане на 63% выполнили годовой план по строительству жилья

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В Татарстане годовая программа по строительству жилья выполнена на 63% – застройщиками введено 2 млн 62 тыс. кв. метров. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на традиционном совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание с подключением по видеосвязи всех муниципалитетов Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса республики.

Докладчик отметил, что по линии коммерческого жилья возведено 25% от запланированного годового объема. Застройщики сдали 57 домов общей площадью более 424 тыс. кв. метров.

По программе социальной ипотеки из 35 домов построены восемь суммарной площадью более 86 тыс. кв. метров. Выполнение годового плана составляет 53%, отметил министр.

При этом опережающими темпами идет строительство индивидуального жилья. Сдано около 11,5 тыс. индивидуальных домов. Их совокупная площадь составляет 1 млн 551 тыс. кв. метров (этот показатель не изменился с середины июня – прим. Т-и).

Руководитель Минстроя РТ отдельно рассказал о выполнении четырех программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. На 123 жилых помещения для детей-сирот заключены два государственных контракта (ситуация за последние две недели не изменилась – прим. Т-и). Еще один контракт будет заключен на 81 жилое помещение.

Из 66 молодых семей (эта категория находится на втором месте по числу получателей) средства субсидий использовали 34. Остальные находятся на этапе подбора квартир.

Для многодетных семей, имеющих пять и более детей, в этом году оформлено 27 сертификатов – в сумме на 2356 кв. метров жилья. Госжилфонд сейчас занимается подбором жилых помещений для получателей из этой категории.

Из трех представителей такой категории, как вынужденные переселенцы, переселенцы с Крайнего Севера и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, подобрать жилье осталось только одному.

По словам Айзатуллина, в рамках поддержки жилищного строительства воплощаются в жизнь две программы. По новой республиканской программе «Обустройство земельных участков для многодетных семей» все перечни объектов утверждены распоряжениями Кабинета Министров РТ. К работам приступят к началу августа – после проведения торгов.

В свою очередь по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» работы выполнены на 49%. На текущей неделе они завершены на объекте, находящемся в Лаишевском районе Татарстана.