В Татарстане на 60% выполнен годовой план по строительству жилья

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Согласно данным на 13 июня, в Татарстане годовая программа по строительству жилья выполнена на 60% – застройщиками введено 1 млн 960 тыс. кв. метров. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на традиционном совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание с подключением по видеосвязи всех муниципалитетов Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса республики.

В частности, застройщики коммерческого жилья отчитались о 20% выполнения. Суммарная площадь 51 сданного дома превышает 339 тыс. кв. метров, отметил докладчик.

В свою очередь программа по социальной ипотеке выполнена на 43%. Из необходимых 35 домов сданы шесть площадью 69 тыс. кв. метров (этот показатель не изменился с мая – прим. Т-и).

При это опережающими темпами ведется строительство индивидуального жилья – возведено 1 млн 551 тыс. кв. метров (тогда к середине мая было построено 10 620 домов общей площадью 1 млн 434 тыс. кв. метров).

Руководитель Минстроя РТ отдельно остановился на ходе выполнения четырех программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. На 123 жилых помещения в 17 муниципальных образованиях, предназначенных для детей-сирот, заключены два государственных контракта.

Субсидии для приобретения жилья в этом году получили 66 молодых семей. Из них 29 уже использовали полученные средства, а остальные 37 ищут подходящие варианты.

В свою очередь Государственный жилищный фонд РТ занимается подбором жилых помещений суммарной площадью 2356 кв. метров для 27 многодетных семей, имеющих пятерых и более детей.

Из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС двое приобрели квартиры, а один еще не сделал этого.

Строительство жилья способствует достижению целей национального проекта «Инфраструктура для жизни». Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавляет отвечающую за этот нацпроект комиссию Государственного совета России.