«Экономический карантин» на рынке жилья Татарстана: цены растут, сделки падают

На фоне общего спада количества сделок в Татарстане стабильный спрос сохраняется лишь на первичном рынке жилья. При этом цены на недвижимость продолжают расти, особенно в Казани. Эксперты говорят об экономическом «карантине» и не ждут оживления раньше весны 2026 года. Подробнее о ситуации на рынке недвижимости – в материале «Татар-информа».





В мае в республике было зарегистрировано 1,5 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что почти не отличается от апрельских показателей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вторичка» в мае просела на 15%

По данным Росреестра Татарстана, в мае в республике было зарегистрировано 1,5 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что почти не отличается от апрельских показателей. Если же сравнивать год к году, то их число уменьшилось без малого в два раза – в последнем весеннем месяце 2024-го оно составляло 2,8 тыс.

Всего же с начала года в регионе зарегистрировали 7,6 тыс. таких сделок. В сравнении с прошлым годом их количество уменьшилось почти на 23,2%: за пять месяцев 2024-го татарстанцы заключили 9,9 тыс. ДДУ.

На вторичном рынке недвижимости в сравнении с апрелем произошел гораздо более серьезный спад. Количество сделок с квартирами снизилось на 15,1%: с 4,3 тыс. в апреле до 3,6 тыс. в мае. Всего же с учетом жилых домов и земельных участков было совершено 11,3 тыс. договоров купли-продажи. При этом в Росреестре отметили снижение интереса и к частным домам – на 7%, и к участкам – на 9,4%.

«Если в апреле мы говорили об умеренной положительной динамике спроса на вторичную недвижимость, то по итогам мая в текущих экономических условиях стабильный спрос характерен пока только для первичного рынка недвижимости», – уточнила замруководителя ведомства Лилия Бурганова.

В целом спрос на жилье в Казани остается устойчивым, даже несмотря на экономические колебания Фото: © «Татар-информ»

«В Казани активность покупателей держится на прошлогодних уровнях»

Несколько иная динамика наблюдается в столице Татарстана. Как сообщили «Татар-информу» в сервисе «Циан.Аналитика», в январе – апреле этого года казанцы оформили 2,7 тыс. сделок с новостройками. Это на 2% больше, чем за тот же период 2024 года, и на 16% больше по сравнению с 2021 годом. Сделки за май еще не подсчитали, но, по предварительной оценке, ситуация аналогичная.

По словам руководителя сервиса Алексея Попова, в целом спрос на жилье в Казани остается устойчивым, даже несмотря на экономические колебания.

«Замедление экономики и роста доходов пока не привели к существенному снижению спроса на рынке жилья. Активность покупателей и в новостройках, и на «вторичке» держится на прошлогодних уровнях. Девелоперы адаптировались к новой реальности, запустив продажи через рассрочки. На вторичном рынке много сделок прошло в недавно сданных корпусах и через альтернативные цепочки», – отметил он.

В «Яндекс Недвижимости» подтверждают: интерес как к «первичке», так и ко «вторичке» в сравнении с прошлым годом стабильный. Немного повлияла на него разве что сезонность – после всплеска сделок в начале года спрос на первичном рынке жилья в Казани снизился. Во вторичном сегменте интерес покупателей после оживления в начале года стал перераспределяться между разными типами объектов. Особое внимание привлекли «вчерашние новостройки», которые только недавно вышли на рынок. Это расширило выбор и повлияло на структуру спроса.

«В Казани на рынке как новостроек, так и вторичного жилья активность пользователей постепенно нормализуется после всплеска в начале года. Это во многом объясняется сезонным фактором. Кроме того, на поведение покупателей влияет ожидание возможных изменений после снижения ключевой ставки Центробанка, что также может сдерживать спрос», – пояснил коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров.

На «первичке» сохраняется небольшая активность за счет семейной ипотеки и альтернативных сделок, когда покупатели продают имеющееся жилье и с доплатой приобретают новое Фото: © «Татар-информ»

«Люди либо ждут лучших времен, либо уходят в аренду»

Однако местные эксперты рынка недвижимости позитивных оценок не разделяют. По словам вице-президента Гильдии риелторов РТ, управляющего партнера агентства «БЕСТ-недвижимость Казань» Андрея Савельева, говорить о стабилизации рынка пока не приходится. «На местах» видны совсем другие тренды.

«Рынок чувствует себя очень плохо – в первую очередь из-за отсутствия доступной ипотеки. Ставка по кредиту в 25% (по данным ЕИСЖС, – прим. Т-и) делает жилье практически недоступным для большинства покупателей», – отметил собеседник информагентства.

При этом, подчеркивает он, цены не падают – их удерживают застройщики, финансовые модели которых не предполагают снижения. На «первичке» сохраняется небольшая активность за счет семейной ипотеки и альтернативных сделок, когда покупатели продают имеющееся жилье и с доплатой приобретают новое.

Схожими наблюдениями поделилась и член Гильдии риелторов РТ, руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. По ее словам, на рынке новостроек сейчас доминируют сделки с рассрочкой.

«Мы видим, что до 70% договоров долевого участия сейчас оформляется именно в рассрочку. Это единственный рабочий инструмент, который хоть как-то поддерживает первичный рынок», – отметила Гизатова.

Что касается вторичного жилья, то здесь наблюдается антирекорд: ситуация хуже, чем была даже во время карантина в 2020 году. Продажи упали до минимума – люди не готовы покупать жилье в условиях высокой ставки, а продавцы не хотят сильно снижать цены.

«Фактически сейчас происходит экономический карантин, только не из-за вируса, а из-за высокой ставки. Люди (продавцы, – прим. Т-и) либо ждут лучших времен, либо уходят в аренду», – подчеркнула Гизатова.

Оживление рынка эксперты прогнозируют не ранее весны 2026 года. Надежды на расширение программы семейной ипотеки пока не оправдались. При этом, по словам Гизатовой, многие ждали изменений – например, включения в льготные программы учителей и врачей, но решения по ним пока нет.

Ситуация на рынке недвижимости обостряется не только высокими ипотечными ставками, но и ростом цен на жилье Фото: © «Татар-информ»

Цены на жилье в Казани продолжают расти

Ситуация на рынке недвижимости обостряется не только высокими ипотечными ставками, но и ростом цен на жилье. Как сообщили «Татар-информу» в «Яндекс Недвижимости», в мае этого года медианная стоимость квадратного метра в новых домах составила в Казани от 213 до 368 тыс. рублей в зависимости от района, а на вторичке – от 154 до 249 тыс. рублей.

Самое значительное подорожание в сегменте новостроек произошло в Вахитовском районе – за год ценник вырос здесь на 36,4%, до 368 тыс. рублей за «квадрат». Схожая динамика отмечена в Авиастроительном районе, где рост составил 33,8%, а цена достигла 213 тыс. рублей. Это объясняется выводом на рынок новых проектов бизнес-класса.

«Рост медианной стоимости в определенных районах Казани может быть связан с выводом на рынок новых проектов в более высоком ценовом сегменте. К примеру, Вахитовский район – это центральная часть города, где сосредоточена деловая, культурная и туристическая жизнь Казани. За последний год здесь появилось значительное количество новых предложений в сегменте бизнес- и элит-класса, что оказало влияние на общий рост медианной стоимости», – пояснили в «Яндекс Недвижимости».

В остальных районах рост цен оказался более умеренным. В Приволжском районе стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 18,8%, составив 224 тыс. рублей. В Кировском ценник увеличился на 10,8% и достиг 261 тыс. рублей. В Ново-Савиновском районе рост был минимальным – 1%, до 305 тыс. рублей / кв. м, как и в Советском – 0,5% (245 тыс. рублей). В Московском районе данных по новостройкам мало, поэтому оценить динамику аналитики не смогли.

На вторичном рынке самый высокий рост цен зафиксирован в Кировском и Приволжском районах. В первом цены выросли на 17,3%, до 163 тыс. рублей за «квадрат», во втором – на 16,4%, до 189 тыс. В Вахитовском районе стоимость увеличилась на 15,5% и достигла 249 тыс. рублей. В других районах прирост составил от 5,9 до 14,3% в зависимости от локации.

«Выход на рынок квартир высокого ценового сегмента – как в новостройках, так и на «вторичке» – существенно влияет на медианные цены внутри района. При этом покупатели премиального жилья чаще всего совершают сделки за счет собственных средств и менее чувствительны к изменениям ипотечных ставок, что делает спрос в этом сегменте стабильным и предсказуемым», – подытожили в «Яндекс Недвижимости».