Темпы ввода жилья падают на фоне высокой ключевой ставки

В России зафиксировано заметное снижение темпов ввода жилья — почти во всех федеральных округах за последние месяцы показатель упал на 7-13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом рассказала член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец в рамках сессии, организованной ИД «Коммерсантъ» на Петербургском международном экономическом форуме.

По ее словам, на общем фоне выделяется лишь Северо-Западный федеральный округ, где в мае был зафиксирован рост ввода — на 1,7% в годовом выражении.

Основной причиной снижения темпов, по мнению эксперта, стал высокий уровень ключевой ставки.

Напомним, что 6 июня Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 20%, однако в регуляторе подчеркнули, что последующие решения будут приниматься исходя из «скорости и устойчивости снижения инфляции».

Согласно данным Росстата, в мае в эксплуатацию было введено 5,9 млн кв. м жилья — это на 16,8% меньше, чем в мае прошлого года. Наибольший вклад в негативную динамику внесло индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), которое ранее поддерживало положительную тенденцию, в том числе в феврале и марте 2025 года.

Снижение активности в сегменте ИЖС наблюдается уже второй месяц подряд: в апреле было построено 4,4 млн кв. м жилья — на 10,3% меньше, чем в апреле 2024-го.