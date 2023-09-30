В Татарстане на 6% перевыполнен план по строительству индивидуальных домов

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План по строительству индивидуальных жилых домов в Татарстане перевыполнен на 6%, общая площадь готовых домов составляет 1 млн 604 тыс. кв. метров. Об этом на республиканском совещании рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Провел традиционное совещание в Доме Правительства региона Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В общей сложности же по данным на 30 сентября в Татарстане введено 2 млн 884 тыс. кв. метров жилья, что равняется 93% от годового плана, отметил докладчик.

В частности, коммерческие застройщики сдали 143 многоквартирных дома общей площадью 1 млн 150 тыс. кв. метров. Это составляет 80,5% от запланированного.

В свою очередь по программе социальной ипотеки построены 35 домов на 130,4 тыс. кв. метров. Соответствующая программа выполнена на 81%, уточнил первый замглавы Минстроя РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить работу по распространению механизма эскроу на индивидуальное жилищное строительство. При этом девелопер из Казани первым в России получил возможность строить частные дома по схеме эскроу.