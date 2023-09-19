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Девелопер из Казани первым в РФ получил возможность строить частные дома по схеме эскроу
В Татарстане впервые в России выделили подрядчику индивидуального жилищного строительства проектное финансирование по договору подряда с использованием эскроу-счетов на возведение частных домов. Об этом сообщает ТАСС.
«Банк ДОМ.РФ одобрил компании КСТ (участник федерации ИЖС) возобновляемую кредитную линию в размере 20 млн рублей для строительства индивидуальных жилых домов в Казани», — рассказали в пресс-службе ДОМ.РФ.
Сегодня рынок ИЖС становится одним из драйверов развития строительной отрасли, этому способствуют существующие меры поддержки и расширение льготных программ, отметил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.
По его словам, в перспективе с ипотекой планируется строить каждый второй частный дом в стране, ежегодно выдавая 150-200 тыс. кредитов. Это направление может активно развиваться благодаря строительству на земельных участках граждан с привлечением подрядчиков и использованием эскроу-счетов. Ниденс уверен, что несмотря на то, что сейчас механизм запущен в пилотном режиме, в скором времени будут внесены изменения в законодательство, которые позволят расширить его применение.
Ранее Президент Владимир Путин поручил Кабмину ускорить работу по распространению механизма эскроу-счетов на строительство индивидуальных домов.
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