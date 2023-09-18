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Президент поручил ускорить работу по распространению механизма эскроу на ИЖС
Правительство РФ должно ускорить работу по распространению механизма эскроу-счетов на строительство индивидуальных домов.
Соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин по итогам совещания по развитию строительной отрасли, состоявшегося 8 августа этого года.
«<…> с учетом ранее данных поручений ускорить внесение в законодательство <…> изменений, предусматривающих создание механизма применения счетов эскроу при расчетах организаций, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов», — сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Кабинет должен представить доклад по этому вопросу к 1 ноября текущего года. Ответственным назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что по данным на начало июля в Татарстане около 90% новостроек строится с привлечением эскроу.
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