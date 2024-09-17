Местами по Татарстану ожидаются заморозки на почве

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В ночь на среду, 18 сентября, впервые с начала осени местами по Татарстану вероятны заморозки на почве. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Речь идет о южных и восточных районах республики. В ночные часы температура воздуха там составит от 1 до 6 градусов тепла, а кое-где на почве возможны заморозки до нуля градусов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в середине этой недели в Татарстан придут заморозки. Согласно прогнозу синоптиков, в республике ожидается сухая погода с теплыми днями и холодными ночами.