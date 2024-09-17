Доцент КФУ рассказал о 117-м дне метеорологического лета

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Сегодня, 17 сентября, в Татарстане идет 117-й день метеорологического лета. Об этом рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии, биотехнологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, сообщает пресс-служба вуза.

По словам специалиста, метеорологи считают летом период, когда среднесуточная температура превышает 15 градусов. В республике его продолжительность в среднем составляет 92 дня.

«Первые две недели этого месяца имели температуру 18,5 градуса. Это достаточно редкое явление. В последний раз такое наблюдалось 15 лет назад. В истории метеонаблюдений было всего четыре случая с таким аномально жарким началом осени», — констатировал Аухадеев.

В свою очередь профессор той же кафедры Казанского федерального университета Юрий Переведенцев рассказал, что среднесуточная температура сентября, согласно многолетним данным, должна составлять 12-13 градусов с выпадением до 50 миллиметров осадков.

Исследователь обратил внимание на то, что в сентябре текущего года на территории Татарстана нет бабьего лета. Установившаяся сейчас в регионе летняя погода вызвана обширным блокирующим антициклоном, который пока господствует на всей европейской части России.

«Кроме того, антициклон приносит к нам ветер с юго-востока, то есть из Средней Азии, где всегда теплее, чем у нас. Благодаря этому у нас сохраняется летняя температура, характерная для июня», — добавил метеоролог.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что местами по Татарстану ожидаются заморозки на почве. Вместе с тем, согласно прогнозу синоптиков, в республике еще сохранится сухая погода с теплыми днями и холодными ночами.