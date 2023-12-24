В Татарстане дополнен состав комиссии по развитию производства беспилотников

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В Татарстане расширили Правительственную межведомственную комиссию по реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Распоряжение подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

В состав введены замгендиректора по корпоративным вопросам ОЭЗ «Алабуга» Артем Снитко и директор Лаишевского экономического техникума Эльвир Якупов.

Напомним, что комиссия была образована в октябре этого года. Ее председателем стал Премьер-министр Татарстана, а его заместителями глава Минпромторга РТ Олег Коробченко и вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, который курирует Иннополис.

В августе 2023 года стало известно, что регион подал заявку на создание научно-производственного центра БПЛА. Позднее Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в появлении в Татарстане собственного коптер-парка.