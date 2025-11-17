В Татарстане число зарядных станций для электрокаров должно вырасти почти в полтора раза

Электромобиль «Атом»

Фото: © Мария Сушкова / «Татар-информ»

В Татарстане число зарядных станций для электромобилей должно увеличиться с примерно 250, имевшихся на начало 2025 года, должно увеличиться почти в полтора раза – до 350 к 2028 году.

Это следует из изменений, внесенных в госпрограмму «Развитие зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта в Республике Татарстан». Соответствующее постановление Кабинета министров региона подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Предыдущий вариант программы предусматривал, что количество зарядных станций для электрокаров должно достигнуть 251 к 2027 году.

В нынешнем варианте программы отмечается, что по состоянию на 1 января 2025 года в Татарстане было зарегистрировано 1684 электромобиля. За 2024 год их в республике стало почти вдвое больше (на 760 машин).

При этом большинство объектов зарядной инфраструктуры в регионе принадлежит АО «Сетевая компания» (152 зарядные станции на начало текущего года) и ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина.

Основным производителем электромобилей в Татарстане является ПАО «КАМАЗ». Кроме того, АО «Кама» разрабатывает отечественный электрокар «Атом».

Основными производителями зарядной инфраструктуры в республике выступают ПО «Технопрактика» (на базе Зеленодольского электротехнического завода) и компания «Энергоинновации», сообщается в документе.

Реализация госпрограммы «Развитие зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта в РТ» способствует достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие», подчеркивается в ее тексте.