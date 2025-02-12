В 2025 году Татарстан увеличит сеть зарядных станций для электромобилей

Фото: пресс-центр АО «Сетевая компания»

Путешествовать на электромобилях станет еще удобнее и безопаснее в 2025 году благодаря установке 40 новых электрических зарядных станций по всему Татарстану.

Существующая сеть зарядных станций в регионе увеличится до 190. Примечательно, что 10 из них работают на трассах федерального значения М12 «Восток» и М7 «Волга». Об этом в ходе пресс-тура сообщил журналистам начальник отдела развития прочих видов деятельности АО «Сетевая компания» Наиль Салахутдинов.

«На федеральном уровне принята концепция развития транспорта до 2030 года. В ней сказано, что рынок недостаточно насыщен электромобилями. Чтобы стимулировать спрос, государство запустило федеральную программу, по которой 60% стоимости зарядной станции субсидируются из бюджета. Мы в этой программе принимаем участие. На первом этапе вошли в перечень пилотных регионов, реализовали самый большой проект, установили 95 зарядных станций. Сначала охватили города, а уже на следующий год вышли на трассы», - рассказал он.

Сеть электрических зарядных станций в регионе и за его пределами расширяется для того,

чтобы люди чувствовали безопасность в поездках на дальние расстояния. Владельцы электромобилей хотят перемещаться, путешествовать по стране, и для этого нужна инфраструктура.

«Последние три года мы активно занимаемся развитием инфраструктуры для зарядки электромобилей на территории республики. За это время построены и введены в эксплуатацию 152 быстрые зарядные станции для электромобилей мощностью 150 кВт», - отметил Наиль Салахутдинов.

Новые зарядные станции располагаются на территории обычных автозаправок, неподалеку от торговых центров и ресторанов, вдоль федеральных и региональных автотрасс. Найти наиболее подходящую автомобилисты могут благодаря мобильному приложению. В нем также можно проконтролировать процесс зарядки электромобиля.

Мощность станций позволяет заряжать одновременно две машины. В некоторых локациях установлено по две-три станции, что позволяет обслуживать большее количество электромобилей. Процесс зарядки занимает 20-40 минут. Станции оснащены разъемами Chademo, Combo CCS, а также GB/T, которые часто встречаются на машинах, импортируемых из Китая.

«Татарстан - единственный регион, где стоит такое количество зарядных станций для электромобилей. У нас заряжается более 200 электромобилей в день. Всего по республике насчитывается 1200 электромобилей», - уточнил Салахутдинов.

В регионе расстояние между зарядными станциями составляет не более 100 км. У старых электромобилей зарядки хватает, чтобы проехать 180 км, современные машины преодолевают 300-400 км.

«Мы охватываем региональные и федеральные автодороги - трассу М12, направление в сторону Перми, Оренбурга, Москвы, Ульяновска. Практически по всем направлениям, если посмотреть по карте, установлены зарядные станции», - подчеркнул Наиль Салахутдинов.

Изготавливают электрозарядные станции также на территории Татарстана. «Зеленодольский электротехнический завод» находится в Приволжском районе Казани. В 2020 году здесь был запущен полный цикл производства.

«Мы с самого начала пошли по пути импортозамещения. Каждый коннектор, который используем, - собственного производства. Всю «умную» часть, которая отвечает за зарядку, делаем сами. Программное обеспечение - тоже полностью наше. Большинство заказов реализуется по госпрограмме. Также устанавливаем отечественное оборудование - защитные аппараты, счетчики, которые приобретаем у сторонних производителей», - рассказал руководитель направления Аяз Галеев.

Уже разработан прототип для более тяжелой техники. Благодаря новым зарядным станциям можно заряжать как обычные, так и грузовые автомобили, которые появляются на рынке.

Второй российский разработчик и производитель зарядных станций для электротранспорта E-PROM - резидент производственного технопарка Искра-Волга в Зеленодольском районе.

«Более тысячи наших зарядных станций эксплуатируется в 33 регионах России. Это практически каждая третья зарядная станция в стране», - сообщил коммерческий директор E-PROM Марат Нургалиев.

Также зарядные станции экспортируются в страны СНГ - Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан и Казахстан.