На зарядные станции для электрокаров в Татарстане до 2026 года выделят 377,8 млн рублей

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане планируется изменить госпрограмму «Развитие зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта в РТ», продлив ее до 2026 года и разбив на два этапа. На второй этап направят еще 55,2 млн рублей, следует из проекта постановления, разработанного Минпромторгом РТ.

Первый этап программы продлится до конца текущего года – как ранее сообщал «Татар-информ», на него выделяют 322,6 млн рублей. Таким образом, общий объем финансирования программы превысит 377,8 млн рублей.

Второй этап захватывает период с 2024 по 2026 годы. Предполагается, что к 2024 году в Татарстане установят 221 электрозарядную станцию, к 2025 – 228 и к 2026 году их количество возрастет до 235 станций.

Доля электротранспортных средств от общего количества зарегистрированных в республике до конца реализации программы должна вырасти до 0,153.

По состоянию на 1 января в Татарстане зарегистрировано 451 электромобиль, прирост данного показателя за прошлый год составил 147 единиц, отмечается в программе. При этом на территории республики на начало года действовало порядка 170 объектов зарядной инфраструктуры. Наибольшее количество объектов зарядной инфраструктуры принадлежит АО «Сетевая компания» и ПАО «Татанефть».

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что объем финансирования программы увеличили с 267,4 до 322,6 млн рублей – такую сумму планировалось выделить до конца 2024 года, а теперь – до конца текущего года. Подробнее о развитии инфраструктуры для электрокаров – в материале «Татар-информа».