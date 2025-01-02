Половина участников эксперимента по исламскому банкингу зарегистрирована в Татарстане

Фото: rais.tatarstan.ru

14 из 29 организаций, принимающих участие в эксперименте по исламскому банкингу в России, зарегистрированы в Татарстане. Об этом со ссылкой на Гарантийный фонд РТ сообщает РБК Татарстан.

Эксперимент стартовал в 2023 году в четырех регионах России. Однако, полагают эксперты, именно 2024-й можно считать годом становления партнерской финансовой системы страны. Так, в этот год в реестр организаций-участниц, созданный Центробанком, вошли 25 компаний. Остальные работали с первых месяцев действия режима.

За время эксперимента из реестра были исключены три организации, в том числе две зарегистрированных на территории республики. Это «Единый фондовый брокер» и «Автоградбанк», который ликвидировали в 2024 году. Также из него исчезла расчетная небанковская кредитная организация «Промсвязьинвест» из Дагестана.

В настоящее время, по данным Гарантийного фонда РТ, свои услуги в Татарстане предлагает 21 организация из 29 компаний, включенных в эксперимент.