В Татарстане пять часов действовал режим беспилотной опасности

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности. В 11:08 по московскому времени МЧС России уведомило об отмене режима через свое приложение.

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — указано в официальном приложении.

До этого последний раз режим беспилотной опасности вводился в регионе в среду, 17 декабря. Он действовал на территории республики пять часов.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня рано утром была совершена атака БПЛА на предприятия Новокуйбышевска и Тольятти. Удары отражены, пострадавших нет. На местах падений обломков БПЛА работают оперативные службы.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить меры наблюдения за воздушным пространством из-за сохраняющегося в регионе высокого уровня опасности атаки беспилотников на объекты инфраструктуры.

По словам Раиса РТ, к наблюдению за небом необходимо привлекать глав поселений и служащих местного самоуправления, ответственных дежурных и ночных охранников социальных учреждений, объектов экономики, в том числе – сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, а также работников круглосуточных пунктов придорожного сервиса, автозаправок и так далее.