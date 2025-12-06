news_header_top
Происшествия 6 декабря 2025 11:35

Минниханов поручил усилить меры наблюдения за воздушным пространством

Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ поручил усилить меры наблюдения за воздушным пространством из-за сохраняющегося в регионе высокого уровня опасности атаки беспилотников на объекты инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Раис РТ отметил, что к наблюдению за небом необходимо привлекать глав поселений и служащих местного самоуправления, ответственных дежурных и ночных охранников социальных учреждений, объектов экономики, сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств.

Услышав характерный звук беспилотника, наблюдатели должны оперативно сообщить об этом на номер «112», указать место обнаружения и направление полета БПЛА.

Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами региона.

Накануне, 5 декабря, в Татарстане в очередной раз вводился режим беспилотной опасности, он действовал почти восемь часов. Последний раз Министерство обороны РФ сообщало о сбитом над республикой украинском дроне 30 ноября.

