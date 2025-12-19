news_header_top
Происшествия 19 декабря 2025 09:43

Дроны ВСУ пытались атаковать предприятия в соседней с Татарстаном Самарской области

Сегодня рано утром была совершена атака БПЛА на предприятия Новокуйбышевска и Тольятти. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Удары отражены, пострадавших нет. На местах падений обломков БПЛА работают оперативные службы. На территории области введен режим "КОВЁР"», – написал он в своем канале в МАХ.

Федорищев также напомнил о запрете на съемку и публикацию фото, видео БПЛА и последствий их применения.

По данным Минобороны, всего за прошедшую ночь над территорией Самарской области сбили шесть БПЛА.

«Татар-информ» сообщал, что в РТ с 05:37 действует режим беспилотной опасности.

#Самарская область #атака БПЛА
