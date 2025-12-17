В Татарстане ночью действовал режим «беспилотная опасность»

В Татарстане в 01:09 объявили режим беспилотной опасности. Сообщение об этом появилось в официальном приложении МЧС России.

Режим продолжал действовать до 06:13 по московскому времени.

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — говорится в уведомлении ведомства.

Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям Татарстана. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.