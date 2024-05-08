В Татарстане бизнес начал пользоваться льготными исламскими финансовыми продуктами

В рамках эксперимента по партнерскому (исламскому) финансированию в Татарстане запущен льготный продукт для бизнеса. Он одобрен Советом Улемов Духовного управления мусульман РТ и стал доступен с 7 мая.

Продукт разработан совместно с Российским исламским институтом и Фондом поддержки предпринимательства при поддержке Министерства экономики РТ.

Первым поддержку, соответствующую нормам ислама, получил предприниматель из Арска, сообщает Минэкономики РТ. Продукт предусматривает возможность пополнения оборотных средств (кроме услуг) для осуществления предпринимательской деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму от 300 тыс. до 3 млн рублей на срок до 36 месяцев.

Подать заявку на продукт и получить консультацию можно, обратившись в Центр «Мой бизнес», осуществляющий свою деятельность в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

С сентября 2023 года Татарстан включился в эксперимент по исламским финансам. Двухгодичный эксперимент проходит также в Чечне, Башкортостане и Дагестане. В Татарстане наблюдается двукратное увеличение сделок после введения эксперимента. Так, за три месяца 2024 года через исламский банкинг было заключено 315 сделок на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами шариата. В основе партнерского финансирования лежат следующие принципы. Во-первых, это соблюдение этических норм и социальная справедливость. Так, нельзя финансировать некоторые виды деятельности. Например, производство и торговлю алкоголем, табачными изделиями, азартные игры.

Во-вторых, это равноправное распределение ответственности и рисков. Отношения сторон строятся не по схеме «кредитор – должник», а на основе партнерства. Если в традиционных финансах кредитор получает вознаграждение вне зависимости от успешности деятельности заемщика, то в партнерских финансах стороны совместно несут риски убытков. Все условия договоров должны быть обговорены заранее. Запрещены контракты с высокой долей неопределенности, например традиционное страхование и различные производные финансовые инструменты – гарар.

Еще один принцип – сделки должны совершаться только в отношении реальной деятельности и активов.