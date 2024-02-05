«Исламские финансы — это не про чудеса»: чего не хватает банкингу по шариату в России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К середине года исламский банкинг наберет обороты, пока идет раскачка

Сейчас в реестре Банка России семь участников эксперимента, в том числе четыре — из Татарстана: «Ак Барс» Банк, УК «Ак Барс Капитал», «Единый Фондовый Брокер» и «Автоградбанк». Много это или мало? Попросили ответить на вопрос наших экспертов, и их мнения сошлись.

«Семь компаний-участниц — это, наверное, маловато, но прошло всего пять месяцев. Нужно было время, чтобы компании поняли, как эта схема работает. Главная проблема большинства компаний — это отсутствие готовых кадров, человеческих ресурсов, которые бы работали на этом направлении. Исходя из этого, то, что мы имеем к январю, это уже неплохо. Думаю, что во втором полугодии действие эксперимента должно быть более результативным», — считает президент Фонда развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund) Линар Якупов.

Линар Якупов: «Семь компаний-участниц — это, наверное, маловато, но прошло всего пять месяцев. Нужно было время, чтобы компании поняли, как эта схема работает» Фото: m.islam-today.ru

«Срок короткий — всего 5 месяцев, компании только заходят, только появляются. Но уже присутствует положительная динамика. Если мы посмотрим реестр ЦБ, то увидим, что там есть компании, про которые мы, как участники рынка, прежде даже не слышали. Компании проявляют интерес к продвижению себя на рынке партнерских финансов, а это говорит о том, что рынок расширяется», — сказал генеральный директор финансового дома «Амаль» Рустам Сагдеев. Компания, кстати, тоже подала документы в ЦБ до начала 2024 года и надеется в скором времени попасть в реестр участников эксперимента.

«Я думаю, что первый этап — это раскачка всех участников рынка, потому что нужно подготовить организации, банки. Необходимо настроить бизнес-процессы для участия в эксперименте по партнерскому финансированию, поскольку если сравнивать экономические операции с партнерскими финансами и с традиционным банкингом, то они отличаются. Участникам рынка нужно время, чтобы подстроиться под эти новые условия. С учетом этих моментов я считаю, что эксперимент в нашей республике стартовал успешно. Из семи участников эксперимента четыре из Татарстана, и это важный момент. Насколько я знаю, еще три участника планируют подключиться. Надеемся, что в первой половине текущего года мы увидим уже конкретные результаты в виде новых продуктов и услуг», — поделился мнением эксперт в сфере исламских финансов Марат Садриев.

Что мешает исламским финансам раскрутиться?

По мнению Линара Якупова, есть два момента, которые препятствуют развитию партнерского банкинга. Первое — отсутствие достаточного количества готовых кадров, которые будут работать в организациях. Якупов поделился, что к нему обращаются в том числе ведущие банки РФ и просят оказать содействие в укомплектовании команд. Это показатель того, что сегодня есть дефицит кадров в этом направлении.

Второй момент — вопрос мобилизации средств у населения. Здесь надо понимать, как работают традиционные финансы и исламские. Традиционная банковская система подразумевает, что есть гарантия по вкладам – действует система страхования.

Исламские финансы подразумевают, что человек деньги в рост не дает. В Коране Аллах прописал: «Я вам запрещаю ростовщичество» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Этот момент — гарантия возврата и установленная процентная ставка — в принципе является харамом, риба. Это является ростовщичеством. Нельзя как в рост давать, так и в рост получать. Исламские финансы подразумевают, что человек деньги в рост не дает. В Коране Аллах прописал: «Я вам запрещаю ростовщичество (и когда в рост даешь, и когда в рост берешь), но разрешаю торговлю».

В исламских финансовых организациях это структурируется как торговые сделки или как партнерство. Когда один вкладывается деньгами, другой управлением. Или оба входят и деньгами, и управлением. Есть определенные пропорции, но это все означает, что если это торговля, то должна быть маржинальность какая-то. Если ты за 100 рублей купил, за 120 продал, то эта маржа в 20% делится между участниками. Или это партнерство, когда есть разделение прибыли и убытков. Два человека, вкладывая свои финансы и свой труд, в соответствии с договоренностью об определенном процентном сообщении эти средства между собой распределяют. Убытки тоже делят соответствующим образом, как договорились. То есть есть два механизма: торговли и партнерства. Так исламские организации и работают», — объяснил принцип работы исламских финансов Линар Якупов.

Выходит, чтобы финансовая организация могла давать исламские финансы взаймы, торговать, то она должна иметь эти средства, а значит, их надо у народа привлечь. Получается, что когда человек приходит в исламский банк за деньгами, он, на самом деле, получает деньги других людей, которые вложились по исламским принципам. По мнению Якупова, в России не все это понимают.

«У нас сейчас пока в стране такая абсурдная ситуация — люди, когда свои деньги вкладывают, они хотят, чтобы они и гарантированные были, и процентные ставки чтоб поднимали. А брать хотят без процентов и без всяких гарантий. Но на свете чудес не бывает. Исламские финансы — это не про чудеса, а про торговлю и про партнерство», — считает Якупов.

Другой эксперт считает, что дело тут не в недостаточной осведомленности о работе исламского банкинга. Россияне в принципе страдают от низкой финансовой грамотности, поэтому нужно объяснять и то, как работают традиционные финансы, и партнерские, чтобы клиенты сами приняли решение, какая система им ближе.

«Надо работать над просвещением. Это проблема нашей страны в целом — недостаток финансовой грамотности. Многие люди совершают ошибки из-за недостатка знаний. Я бы не выделял знания в области партнерских финансов, я говорю в целом. Нужно просвещать людей в области финансов и рассказывать, что есть альтернатива в виде партнерских финансов. На мой взгляд, это должно быть с начальной школы. Надо рассказывать детям, что такое инвестиции, что такое кредиты, чтобы с малых лет было понимание, как использовать деньги», — поделился мнением генеральный директор финансового дома «Амаль» Рустам Сагдеев.

После запуска эксперимента еще не все россияне поняли: исламские финансы — это не про религию и вероисповедание Фото: president.tatarstan.ru

Исламские финансы — это для всех, не только для мусульман

После запуска эксперимента еще не все россияне поняли: исламские финансы — это не про религию и вероисповедание. Да, действительно, верующие мусульмане не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами, будь то вклад или ипотека, но для них подходят исламские финансы, основанные на принципах торговли и партнерства. Вместе с тем это не мешает людям остальных религий и вероисповеданий прийти в финансовую организацию, работающую на принципах партнерских финансах, и воспользоваться их продуктами.

«В некоторых странах до 50% клиентов исламских банков — это не мусульмане. Это и те, которые приносят деньги в банки, и те, которые берут у банка средства. Они приходят в такой банк, потому что они видят, что здесь не ростовщичество, а конкретное участие в прибылях и убытках, есть участие в торговых операциях, где создаются добавленная стоимость и, соответственно, прибыль, которые делятся.

Человеку, который приходит в исламскую финансовую организацию со своими деньгами, говорят: “Мы вам не гарантируем, но из статистики за последние год-два-три у нас была средняя прибыль примерно такая. Вы можете на нее ориентироваться. Она может быть выше-ниже, но это как ориентир”. Сейчас многие организаторы, которые только-только начинают, они этого показать не могут», — объяснил Линар Якупов.

Гендиректор финансового дома «Амаль» Рустам Сагдеев рассказал, что их организация работает более 13 лет и уже наработала базу клиентов, где около 30% — это немусульмане.

Одна из задач — привести исламские банковские продукты в соответствие с традиционными банковскими продуктами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Господдержка исламским финансам не помешает

Еще один момент, который стопорит развитие партнерских финансов, — это то, что нет льготных условий. Участники рынка считают, что господдержка могла бы ускорить эксперимент.

«Одна из задач — привести исламские банковские продукты в соответствие с традиционными банковскими продуктами. В этой части немаловажную роль играют меры государственной поддержки.

Для понимания я расскажу на примере ипотеки. Допустим, берем ипотеку на первичном рынке, на новостройку. Там существует множество государственных программ, начиная от льготной ипотеки на приобретение жилья и заканчивая сельской ипотекой, где государство субсидирует выпадающие доходы банкам, тем самым удешевляя продукт для конечного пользователя.

В продуктах исламского банкинга мы пока таких мер господдержки не видим, но на совещании в ноябре прошлого года участники рынка вышли с предложением, чтобы эти меры государственной поддержки распространялись на продукты, которые реализуются исламскими банковскими учреждениями. Надеемся, что нас поддержат», — сообщил эксперт в области исламских финансов Марат Садриев.

На распространение мер господдержки надеются и в финансовом доме «Амаль». Рустам Сагдеев считает, что нужно уравнять условия традиционных и партнерских финансов. Пока мусульмане, например, которые не могут пользоваться традиционными банковскими продуктами, не могут воспользоваться и льготами.

«На господдержку же должны рассчитывать все жители нашей страны, независимо от вероисповедания. Поэтому я считаю, что было бы справедливо распространить господдержку как на бизнес, так и на физлица через все виды партнерского финансирования. Мы на это рассчитываем и надеемся, что по каким-то продуктам эта господдержка будет внедрена», — заключил Сагдеев.