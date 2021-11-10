В Татарстане 88-летняя ветеран труда в седьмой раз приняла участие в переписи

Жительница Мамадыша, 88-летняя Райса Рахимзянова, стала участницей национальной переписи населения уже в седьмой раз. Об этом сообщает Татарстанстат.

Первый раз во Всесоюзной переписи населения долгожительница из Татарстана участвовала в 1959 году, когда ей было 23 года. Во время следующих двух переписей (1970 и 1979 годов) она сама обходила дома и собирала сведения.

За успешную работу в 1979 году Рахимзянову наградили почетной грамотой Татарского областного комитета профсоюзов. В остальных случаях она отвечала на вопросы переписчиков.

На этот раз Райса Рахимзянова ответила на вопросы переписчицы Гульчачак Нургалиевой. В декабре этого года жительница Мамадыша отпразднует свое 89-летие. Пожилая женщина пожелала переписчикам успехов в их нелегком труде, а жителям республики — радушно принимать сотрудников Всероссийской переписи населения.

Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября включительно. Участниками ВПН-2021 уже стали Президент РФ Владимир Путин, Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Президент РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и многие другие.