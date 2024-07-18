В Татарстане 63-летний контрактник женился на 52-летней возлюбленной

Фото предоставлено Ранилей Алиулловой

В районном отделе ЗАГС в селе Старое Дрожжаное состоялась церемония бракосочетания военнослужащего по контракту Ивана Шемеева и его избранницы Тамары Юмановой.

Поздравить их приехал глава района Марат Гафаров. Он выразил искренние пожелания паре, вручил памятные подарки и свидетельство о браке.

«Прожили два десятка лет, а сейчас решили узаконить свой брак. Ждем окончательного возвращения Ивана с СВО. Конечно, очень переживаю, но надеюсь, что все будет хорошо», — сказала Тамара.

Они стали жить вместе 22 года назад, но чувства не узаконили. Тамара из соседнего Шемуршинского района, работает в детском саду, ей 52 года. Ивану Шемееву 63 года. Он родом из села Чувашское Дрожжаное. Учился там же.

В последние годы работал в области дорожного строительства. А в ноябре прошлого года заключил контракт с Минобороны и ушел на военную службу. В настоящее время участвует в специальной военной операции.

Решающим фактором для Ивана послужило участие в спецоперации сына Олега. И вот теперь отец и сын Шемеевы хранят мир нашей страны.

«Бывают разные периоды военной жизни: и легкость, и тяжесть. А если мы, сыны Родины, защитники Отечества, сами выбрали этот путь, надо твердо стоять, быть сильными, прежде чем добиваться победы», — сказал Иван Шемеев.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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