В Татарстане расцвела первая мать-и-мачеха

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

В Татарстане начала распускаться мать-и-мачеха. Первые цветы обнаружили на территории заказника «Спасский», сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilago farfara) — многолетнее травянистое растение, которое цветет ранней весной, еще до распускания листьев. Искать растение стоит на солнечных и при этом хорошо увлажненных местах. Например, часто его можно заметить возле обычных теплотрасс.

Русское название растения связано именно с листьями. Его объясняют следующим образом: нижняя сторона листа («мать») кажется более мягкой и теплой, а верхняя («мачеха») — гладкой и холодной. Сходную этимологию имеет и татарское название — үги ана яфрагы (в переводе — «лист мачехи»).

В свою очередь родовое название мать-и-мачехи, Tussilago, может быть переведено с латыни как «кашлегон». Оно вызвано медицинским применением растения как средства от кашля.

Мать-и-мачеха считается ценным медоносом. Любоваться ее цветением можно примерно до мая, уточняют в ведомстве.

Заказник «Спасский» в одноименном районе Татарстана представляет собой архипелаг из 60 островов, расположенный в акватории Куйбышевского водохранилища на участке от Болгара до села Измери и занимающий 17 979 гектаров. Он включает как лесные, так и луговые острова, а также мелководья.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что впервые за пять лет в Казанском зооботсаду расцвела 180-летняя пальма.