В Татарстан пришла последняя партия вакцины против гриппа

В Татарстан поступила последняя в этом эпидсезоне партия вакцины против гриппа. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

«С учетом прогнозируемого прихода свиного гриппа еще есть возможность сделать прививку и защитить себя и своих детей», – рассказали в ведомстве.

Агентству сообщили, что всего в этой партии в республику пришло более 87 тысяч доз вакцины.

В Минздраве республики посоветовали прийти привиться в поликлинику по месту жительства. Уже 1,3 млн татарстнцев сделали прививку.

Ранее «Татар-информ» сообщал, какие симптомы у свиного гриппа.