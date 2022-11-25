В Татарстане от гриппа привились 1,3 млн человек
В Татарстан в этом эпидсезоне придет опасный свинной грипп, привиться от него необходимо уже сейчас. Об этом в прямом эфире рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.
Он напомнил, что на прошлой недели один татарстанец уже заболел штаммом H1N1, его изолировали, провели эпидрасследование. Он лечится дома.
«Это достаточно грозный сигнал, что на наше население надвигаются и другие вирусы, к которым надо быть готовым. Поэтому вакцинация от гриппа актуальна на сегодня. Люди нас поддержали, показатели вакцинации достаточно высокие», – отметил замминистра.
Альмир Абашев добавил, что в республику пришло более 1,7 миллиона доз вакцин, прививку уже сделали более 1,3 миллиона жителей республики, из них 380 тысяч – дети.