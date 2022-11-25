В Татарстане от гриппа привились 1,3 млн человек

В Татарстан в этом эпидсезоне придет опасный свинной грипп, привиться от него необходимо уже сейчас. Об этом в прямом эфире рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

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Он напомнил, что на прошлой недели один татарстанец уже заболел штаммом H1N1, его изолировали, провели эпидрасследование. Он лечится дома.

«Это достаточно грозный сигнал, что на наше население надвигаются и другие вирусы, к которым надо быть готовым. Поэтому вакцинация от гриппа актуальна на сегодня. Люди нас поддержали, показатели вакцинации достаточно высокие», – отметил замминистра.

Альмир Абашев добавил, что в республику пришло более 1,7 миллиона доз вакцин, прививку уже сделали более 1,3 миллиона жителей республики, из них 380 тысяч – дети.