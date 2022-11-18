Минздрав Татарстана назвал симптомы свиного гриппа

Сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков назвал симптомы при заражении свиным гриппом – штамм H1N1, который в этом году придет в Татарстан.

«Инкубационный период очень короткий при H1N1 – от нескольких часов до двух дней. Мгновенно нарастают симптомы интоксикации – это слабость, головная боль, боли в мышцах, суставах, резь в глазах», – отметил врач.

По словам Владимира Жаворонкова, температура тела повышается внезапно выше 37,5 градусов по Цельсию. В начале болезни кашель сухой, потом может развиться и влажный.

«Есть один отличительный симптом, который регистрировался в 2009 году – это диарея и рвота. Вирус токсичен и следствие этой токсичности – такое проявление. Причем обычные средства, в народе, от расстройства желудка не помогают», – рассказал замминистра.

Он добавил, если свиной грипп не лечить, то наступают специфические осложнения, они могут быть самыми разными.