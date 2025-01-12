news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Политика 12 января 2025 08:46

В Швейцарии заявили о готовности принять встречу Путина и Трампа по Украине

Скопировать ссылку
В Швейцарии заявили о готовности принять встречу Путина и Трампа по Украине
Президент России Владимир Путин и Президент США Дональд Трамп в 2017 году
Фото: kremlin.ru

Швейцария готова принять встречу Президента России Владимира Путина и избранного Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа для урегулирования конфликта на Украине, если они попросят о такой услуге. Об этом пишет газета Le Temps со ссылкой на руководителя службы информации Федерального департамента иностранных дел (Министерства иностранных дел) Швейцарии Николя Бидо.

«После саммита в „Бюргенштоке“ (так называемый „саммит мира“, прошедший в отеле „Бюргеншток“ в кантоне Нидвальден 15-16 июня 2024 года — прим. Т-и) Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, способствующие установлению мира», — подчеркнул дипломат.

Вместе с тем газета замечает, что власти Швейцарии не собираются сами инициировать переговоры. Альпийская страна является лишь одним из списка государств, готовых принять встречу российского и американского лидеров, уточняет издание.

Ранее Трамп заявил, что Путин хочет встретиться с ним. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона готова к проведению переговоров без предварительных условий.

читайте также
Келлог: Трамп не будет уступать Путину при урегулировании конфликта на Украине
#швейцария #Россия и США #Дональд Трамп #Владимир Путин #спецоперация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100