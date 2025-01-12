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В Швейцарии заявили о готовности принять встречу Путина и Трампа по Украине
Швейцария готова принять встречу Президента России Владимира Путина и избранного Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа для урегулирования конфликта на Украине, если они попросят о такой услуге. Об этом пишет газета Le Temps со ссылкой на руководителя службы информации Федерального департамента иностранных дел (Министерства иностранных дел) Швейцарии Николя Бидо.
«После саммита в „Бюргенштоке“ (так называемый „саммит мира“, прошедший в отеле „Бюргеншток“ в кантоне Нидвальден 15-16 июня 2024 года — прим. Т-и) Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, способствующие установлению мира», — подчеркнул дипломат.
Вместе с тем газета замечает, что власти Швейцарии не собираются сами инициировать переговоры. Альпийская страна является лишь одним из списка государств, готовых принять встречу российского и американского лидеров, уточняет издание.
Ранее Трамп заявил, что Путин хочет встретиться с ним. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона готова к проведению переговоров без предварительных условий.
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