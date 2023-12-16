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В Сухуме появились баннеры с призывом посетить Казань
В столице Абхазии Сухуме появились баннеры, приглашающие посетить столицу Татарстана. Об этом в своем Telegram-канале рассказала директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.
«Ждем к нам в гости на новогодние праздники гостей из теплого города Сухум», — заметила в связи с этим чиновница.
При этом Санникова напомнила, что что в прошлом году Сухум и Казань подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.
Ранее аналогичные баннеры были размещены в одном из городов Узбекистана — Самарканде, о чем сообщал «Татар-информ».
До этого в московском аэропорту Шереметьево заменили баннеры, призывающие ехать в Татарстан. Таким образом в начале ноября стартовала новая рекламная кампания республики.
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