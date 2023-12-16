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Общество 16 декабря 2023 00:28

В Сухуме появились баннеры с призывом посетить Казань

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В Сухуме появились баннеры с призывом посетить Казань
Фото: t.me/sannikovadaria/

В столице Абхазии Сухуме появились баннеры, приглашающие посетить столицу Татарстана. Об этом в своем Telegram-канале рассказала директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

«Ждем к нам в гости на новогодние праздники гостей из теплого города Сухум», — заметила в связи с этим чиновница.

При этом Санникова напомнила, что что в прошлом году Сухум и Казань подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.

Ранее аналогичные баннеры были размещены в одном из городов Узбекистана — Самарканде, о чем сообщал «Татар-информ».

До этого в московском аэропорту Шереметьево заменили баннеры, призывающие ехать в Татарстан. Таким образом в начале ноября стартовала новая рекламная кампания республики.

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#Абхазия #туризм
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