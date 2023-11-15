В одном из городов Узбекистана появились баннеры с приглашением посетить Казань

В городе Узбекистана Самарканде появились баннеры с приглашением посетить Казань. Об этом сообщила руководитель Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова в своем телеграм-канале.

Увидеть плакаты, по словам депутата Казгордумы, можно на улицах Мирзо Улугбека и Шохрух Мирзо.

«В октябре совместно с делегацией Казани я посетила Самарканд. Поездка прошла успешно – мы подписали соглашение, в ходе которого было принято решение совершить баннерный обмен», – рассказала парламентарий.

Она также отметила, что ранее в Казани разместили видеоролики о туристическом потенциале Самарканда. Увидеть их можно на улицах Чистопольская и Ломжинская, а также на Оренбургском тракте.