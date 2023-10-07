Казань и Дербент стали городами-побратимами

Цитадель Нарын-кала в Дербенте

Фото: Wikipedia.org

Столица Татарстана и самый южный из российских городов Дербент получили статус городов-побратимов. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр дагестанского города Рустамбек Пирмагомедов.

Фото: derbent.ru

Соответствующее соглашение глава Дербента и мэр Казани Ильсур Метшин подписали сегодня в историческом здании цитадели Нарын-кала.

«Между жителями наших городов много общего — в менталитете, в традициях, в религии. И даже в целом Дагестан и Татарстан являются братскими республиками», — заметил Пирмагомедов, добавив, что и Дербент, и Казань являются древними центрами развития ислама на территории нынешней России.

Фото: derbent.ru

«Сегодня мы лишь закрепили документально наши отношения, подписав договор о сотрудничестве, чтобы и дальше укреплять наше взаимодействие», — подчеркнул мэр Дербента.

Upd. (9.37): На сайте дагестанского города отмечается, что заключение соглашения выражает заинтересованность сторон развитии отношений «на стабильной и долгосрочной основе в торгово-экономической, производственной, социальной, образовательной, культурной и туристской областях».

Дербент, возможно, представляет собой древнейший из ныне существующих городов России. Первые поселения возникли здесь еще в эпоху ранней бронзы, а современный город был основан персами в 438 году нашей эры.