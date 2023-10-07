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Казань и Дербент стали городами-побратимами
Столица Татарстана и самый южный из российских городов Дербент получили статус городов-побратимов. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр дагестанского города Рустамбек Пирмагомедов.
Соответствующее соглашение глава Дербента и мэр Казани Ильсур Метшин подписали сегодня в историческом здании цитадели Нарын-кала.
«Между жителями наших городов много общего — в менталитете, в традициях, в религии. И даже в целом Дагестан и Татарстан являются братскими республиками», — заметил Пирмагомедов, добавив, что и Дербент, и Казань являются древними центрами развития ислама на территории нынешней России.
«Сегодня мы лишь закрепили документально наши отношения, подписав договор о сотрудничестве, чтобы и дальше укреплять наше взаимодействие», — подчеркнул мэр Дербента.
Upd. (9.37): На сайте дагестанского города отмечается, что заключение соглашения выражает заинтересованность сторон развитии отношений «на стабильной и долгосрочной основе в торгово-экономической, производственной, социальной, образовательной, культурной и туристской областях».
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