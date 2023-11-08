В аэропорту Шереметьево появились новые баннеры с призывом ехать в Татарстан

Фото: t.me/tourismRT/

В московском аэропорту Шереметьево заменили баннеры, призывающие ехать в Татарстан. О старте новой имиджевой рекламной компании республики в своем Telegram-канале сообщает Государственный комитет РТ по туризму.

«Ближайшие несколько месяцев туристов, вылетающих из Шереметьево, будут встречать десять красочных постеров, демонстрирующих возможности зимнего отдыха в Татарстане», — отмечают в ведомстве.

На показанном комитетом плакате размещен слоган: «Прилетай на чак-чак-питие в Татарстан! Вкус сладости и радости». На убранном сейчас постере, предлагавшем посетить Елабугу, присутствовали вызвавшие негативную реакцию интернет-пользователей слова: «Шишкин и Цветаева тут уже были, а ты? Приезжай в Татарстан!»

Тендер на проведение имиджевой рекламной кампании, как следует из данных сайта госзакупок, выиграло московское ООО «Решение». Подрядчик обязался за чуть более чем 5,6 млн рублей изготовить десять баннеров размерами 3 на 6 метров. Кампания продлится до конца текущего года. При этом исполнитель должен дважды в месяц подтверждать товарный вид плакатов фотоотчетом.

В августе пользователи социальных сетей сочли фразу «Шишкин и Цветаева тут уже были, а ты? Приезжай в Татарстан!» неудачной, потому что Марина Цветаева покончила с собой в Елабуге 31 августа 1941 года.