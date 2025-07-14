В суд передали дело племянницы умершей в пансионате в Щербаково бабушки

Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело в отношении Ирины Белозеровой, обвиняемой в мошенничестве, мелком коммерческом подкупе и фальсификации доказательств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, женщина обманом переоформила на мать собственность недееспособной тети – дом, земельный участок и коммерческую недвижимость на общую сумму свыше 96 млн рублей.

Кроме того, Белозерова дала денег врачу-психиатру за поддельную справку о психическом здоровье пожилой родственницы, которую потом предоставила в суде.

Ранее мы рассказывали, что жительница Татарстана заявила в полицию об исчезновении своей бабушки. Выяснилось, что пожилая женщина проживала в пансионате для престарелых, где и скончалась. При этом все ее имущество было переписано на неизвестного внучке человека.

После этого эпизода пансионатом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Условия содержания в нем были названы ужасными, прокуратура, проверив заведение, потребовала его закрыть. В отношении организатора пансионата, Чулпан Мифтаховой, было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Накануне Советский суд отправил ее в СИЗО на полтора месяца.

Как стало известно «Татар-информу», весной 2024 года сотрудники оперативно-розыскной части МВД по РТ получили сведения о преступной группе, участники которой под видом оказания услуг по уходу за престарелыми совершали незаконные сделки с недвижимостью. Проще говоря, злоумышленники присваивали недвижимость и деньги пожилых граждан.

Полицейские опросили заявительницу – внучку умершей пенсионерки. Женщина сообщила, что ее бабушка проживала отдельно, и для ухода за ней была нанята сиделка, являющаяся племянницей пенсионерки. Однако с осени 2023 года сиделка перестала отвечать на телефонные звонки и не пускала внучку в квартиру, ссылаясь на то, что бабушка не хочет с ней разговаривать. При этом причины такого поведения сиделка не объясняла. Несмотря на многочисленные попытки, внучке так и не удалось связаться со своей бабушкой.

К слову, имущество пенсионерки, Алевтины Канашевой, оценивалось более чем в 100 млн рублей. Весной 2024 года внучка узнала, что одна из квартир бабушки продана, а затем на сайте Федеральной нотариальной палаты она обнаружила информацию о смерти бабушки. Квартира была оформлена и впоследствии продана сиделкой, которая также является племянницей Алевтины Канашевой, за скромную сумму в почти 7 млн рублей. Коммерческую недвижимость сиделка оформила на свою мать.