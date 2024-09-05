Советский суд Казани отправил в СИЗО хозяйку частного пансионата в Щербаково

Советский суд Казани избрал меру пресечения организатору частного дома престарелых в поселке Щербаково, уроженке Ульяновска, 40-летней Чулпан Мифтаховой. Ее отправили в СИЗО на 1,5 месяца.

Женщина имеет четверых детей и ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Старший следователь по особо важным делам первого отдела СК России по РТ Айрат Гиниятуллин обратился с ходатайством о заключении Мифтаховой под стражу. Он аргументировал свою просьбу тем, что еще не найдены все организаторы частного пансионата, и чтобы Мифтахова не смогла предупредить своих соучастников, необходимо отправить ее в СИЗО на 1,5 месяца.

«У нас не было злого умысла. Я хотела бы под домашний арест. Я виновна в том, что с пожарной безопасностью было что-то не то. Ко мне бы не приводили людей, если бы было плохо. Мне не раз звонили, просили забрать бомжующих бабушек. Мы их отмывали, заботились. Ради личной выгоды? У меня старый дом в деревне, больше у меня ничего нет», – сказала в ответ на это подсудимая.

Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

Адвокат подчеркнул, что Мифтахова не имеет никакого отношения к преступлению. Более того, она является кормилицей в семье и имеет малолетних детей. Он также просил избрать более мягкую меру пресечения.

По версии следствия, жительница Татарстана заявила в полицию об исчезновении своей бабушки. Выяснилось, что пожилая женщина проживала в пансионате для престарелых, где и скончалась. При этом все ее имущество было переписано на неизвестного внучке человека.

После этого эпизода пансионатом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Условия содержания в нем были названы ужасными, прокуратура, проверив заведение, потребовала его закрыть. А на организатора пансионата, Чулпан Мифтахову, возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Накануне вечером хозяйку частного пансионата задержали.