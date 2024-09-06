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Советский суд арестовал племянницу умершей в пансионате в Щербаково бабушки
Советский суд Казани избрал меру пресечения племяннице погибшей в пансионате в поселке Щербаково пенсионерки – Ирине Белозеровой. Ее обвиняют в мошенничестве и фальсификации доказательств.
Суд отправил женщину в СИЗО на полтора месяца.
Ирина Белозерова – уроженка Казани, у нее есть взрослый ребенок. Помимо этого, женщина является индивидуальным предпринимателем. К уголовной ответственности ранее не привлекалась.
Адвокат Белозеровой подчеркнул, что ее дочь является студенткой и находится на попечении матери. Он также представил положительную характеристику Белозеровой с места жительства.
Старший следователь по особо важным делам первого отдела СК России по РТ Айрат Гиниятуллин высказал версию следствия о мошенничестве внутри семьи. Он выразил опасение, что Белозерова может скрыться, сфальсифицировать доказательства или предупредить неустановленных сообщников. В связи с этим он предложил избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на полтора месяца.
По версии следствия, летом прошлого года Ирина Белозерова обманом заставила свою 76-летнюю тетю подписать доверенность, в результате чего завладела принадлежащей пенсионерке недвижимостью на сумму более 100 млн рублей. Когда дело о законности сделок рассматривалось в суде, она предоставила фиктивную справку о том, что ранее пенсионерка была осмотрена врачом и психических расстройств у нее не выявлено. На время совершения махинаций племянница поместила тетю в частный пансионат в поселке Щербаково, где та скончалась в феврале 2024 года.
«Я прошу оставить меня под домашним арестом, вчера я вернулась из Сочи. Ну куда я сбегу? У меня есть квартира в Казани, где я живу с мамой и мужем», – сказала подозреваемая.
Адвокат, в свою очередь, отметил, что Белозерова является предпринимателем и ей необходимо работать ради своей семьи. Он также подчеркнул, что она вернулась из отпуска раньше, чтобы ответить на вопросы следователей.
Суд постановил оставить Ирину Белозерову под стражей.
Ранее мы рассказывали, что жительница Татарстана заявила в полицию об исчезновении своей бабушки. Выяснилось, что пожилая женщина проживала в пансионате для престарелых, где и скончалась. При этом все ее имущество было переписано на неизвестного внучке человека.
После этого эпизода пансионатом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Условия содержания в нем были названы ужасными, прокуратура, проверив заведение, потребовала его закрыть. В отношении организатора пансионата, Чулпан Мифтаховой, было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Накануне Советский суд отправил ее в СИЗО на полтора месяца.
Как стало известно «Татар-информу», весной 2024 года сотрудники оперативно-розыскной части МВД по РТ получили сведения о преступной группе, участники которой под видом оказания услуг по уходу за престарелыми совершали незаконные сделки с недвижимостью. Проще говоря, злоумышленники присваивали недвижимость и деньги пожилых граждан.
Полицейские опросили заявительницу – внучку умершей пенсионерки. Женщина сообщила, что ее бабушка проживала отдельно, и для ухода за ней была нанята сиделка, являющаяся племянницей пенсионерки. Однако с осени 2023 года сиделка перестала отвечать на телефонные звонки и не пускала внучку в квартиру, ссылаясь на то, что бабушка не хочет с ней разговаривать. При этом причины такого поведения сиделка не объясняла. Несмотря на многочисленные попытки, внучке так и не удалось связаться со своей бабушкой.
К слову, имущество пенсионерки, Алевтины Канашевой, оценивалось более чем в 100 млн рублей. Весной 2024 года внучка узнала, что одна из квартир бабушки продана, а затем на сайте Федеральной нотариальной палаты она обнаружила информацию о смерти бабушки. Квартира была оформлена и впоследствии продана сиделкой, которая также является племянницей Алевтины Канашевой, за скромную сумму в почти 7 млн рублей. Коммерческую недвижимость сиделка оформила на свою мать.
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