Советский суд арестовал племянницу умершей в пансионате в Щербаково бабушки

Советский суд Казани избрал меру пресечения племяннице погибшей в пансионате в поселке Щербаково пенсионерки – Ирине Белозеровой. Ее обвиняют в мошенничестве и фальсификации доказательств.

Суд отправил женщину в СИЗО на полтора месяца.

Ирина Белозерова – уроженка Казани, у нее есть взрослый ребенок. Помимо этого, женщина является индивидуальным предпринимателем. К уголовной ответственности ранее не привлекалась.

Адвокат Белозеровой подчеркнул, что ее дочь является студенткой и находится на попечении матери. Он также представил положительную характеристику Белозеровой с места жительства.

Старший следователь по особо важным делам первого отдела СК России по РТ Айрат Гиниятуллин высказал версию следствия о мошенничестве внутри семьи. Он выразил опасение, что Белозерова может скрыться, сфальсифицировать доказательства или предупредить неустановленных сообщников. В связи с этим он предложил избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на полтора месяца.

По версии следствия, летом прошлого года Ирина Белозерова обманом заставила свою 76-летнюю тетю подписать доверенность, в результате чего завладела принадлежащей пенсионерке недвижимостью на сумму более 100 млн рублей. Когда дело о законности сделок рассматривалось в суде, она предоставила фиктивную справку о том, что ранее пенсионерка была осмотрена врачом и психических расстройств у нее не выявлено. На время совершения махинаций племянница поместила тетю в частный пансионат в поселке Щербаково, где та скончалась в феврале 2024 года.

«Я прошу оставить меня под домашним арестом, вчера я вернулась из Сочи. Ну куда я сбегу? У меня есть квартира в Казани, где я живу с мамой и мужем», – сказала подозреваемая.

Адвокат, в свою очередь, отметил, что Белозерова является предпринимателем и ей необходимо работать ради своей семьи. Он также подчеркнул, что она вернулась из отпуска раньше, чтобы ответить на вопросы следователей.

Суд постановил оставить Ирину Белозерову под стражей.

Ирина Белозерова Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

Ранее мы рассказывали, что жительница Татарстана заявила в полицию об исчезновении своей бабушки. Выяснилось, что пожилая женщина проживала в пансионате для престарелых, где и скончалась. При этом все ее имущество было переписано на неизвестного внучке человека.

После этого эпизода пансионатом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Условия содержания в нем были названы ужасными, прокуратура, проверив заведение, потребовала его закрыть. В отношении организатора пансионата, Чулпан Мифтаховой, было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Накануне Советский суд отправил ее в СИЗО на полтора месяца.

Как стало известно «Татар-информу», весной 2024 года сотрудники оперативно-розыскной части МВД по РТ получили сведения о преступной группе, участники которой под видом оказания услуг по уходу за престарелыми совершали незаконные сделки с недвижимостью. Проще говоря, злоумышленники присваивали недвижимость и деньги пожилых граждан.

Полицейские опросили заявительницу – внучку умершей пенсионерки. Женщина сообщила, что ее бабушка проживала отдельно, и для ухода за ней была нанята сиделка, являющаяся племянницей пенсионерки. Однако с осени 2023 года сиделка перестала отвечать на телефонные звонки и не пускала внучку в квартиру, ссылаясь на то, что бабушка не хочет с ней разговаривать. При этом причины такого поведения сиделка не объясняла. Несмотря на многочисленные попытки, внучке так и не удалось связаться со своей бабушкой.

К слову, имущество пенсионерки, Алевтины Канашевой, оценивалось более чем в 100 млн рублей. Весной 2024 года внучка узнала, что одна из квартир бабушки продана, а затем на сайте Федеральной нотариальной палаты она обнаружила информацию о смерти бабушки. Квартира была оформлена и впоследствии продана сиделкой, которая также является племянницей Алевтины Канашевой, за скромную сумму в почти 7 млн рублей. Коммерческую недвижимость сиделка оформила на свою мать.